В Башкирии назвали муниципалитеты, где массово уточнят границы участков

Комплексные кадастровые работы федерального значения коснутся 31,6 тысячи объектов недвижимости, расположенных в 198 кадастровых кварталах, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

Управление Росреестра по РБ.
Фото: Управление Росреестра по РБ.

Границы участков уточнят в Альшеевском, Баймакском, Бакалинском, Белорецком, Благоварском, Бирском, Давлекановском, Ермекеевском, Илишевском, Караидельском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Мишкинском, Хайбуллинском и Янаульском районах, а также в Кумертау, Нефтекамске, Салавате и Стерлитамаке.

Работы выполнит филиал Роскадастра по РБ. Они будут бесплатными для собственников. Уточненные сведения будут автоматически внесены в реестр недвижимости.

— Комплексные кадастровые работы — ключевой инструмент наполнения реестра недвижимости достоверными сведениями в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Одновременное уточнение границ всех участков в квартале позволяет устранить реестровые ошибки, минимизировать земельные споры и сформировать прозрачную налоговую базу. Актуальность работ значительно возросла в связи с тем, что точные границы стали обязательным условием для совершения сделок, — отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

 Уведомления о начале работ поступят владельцам участков в личный кабинет на портале госуслуг и на электронную почту. Сообщения не направляются через мессенджеры, соцсети и не содержат ссылок на сторонние сайты. Правообладатели обязаны обеспечить доступ к своим участкам для проведения работ.

— Комплексные кадастровые работы проводятся на территориях без установленных границ и в зонах с массовыми реестровыми ошибками. В ходе работ уточняются границы участков, определяется местоположение зданий и сооружений, осуществляется их привязка к участкам, — пояснил директор филиала Роскадастра по РБ Рустам Гайсин.

Подготовленные проекты карт-планов территорий будут размещены на сайте органов местного самоуправления. Возражения можно подать в согласительную комиссию. Неразрешенные споры рассматриваются в судебном порядке.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
