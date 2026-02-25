В Башкирии более 200 ветеранов СВО открыли бизнес по соцконтракту

Заключить социальный контракт могут участники спецоперации, а также их супруги, если ветеран признан инвалидом I или II группы. Среднедушевой доход семьи при этом не учитывается.

— Ветерану необходимо обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества». Наши сотрудники примут заявление, проведут оценку компетенций и при соблюдении всех условий выдадут рекомендации на заключение социального контракта. Мы можем также помочь бесплатно пройти обучение предпринимательству — у нас есть как федеральные, так и региональные проекты, — отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ Гульнур Кульсарина.

Документы направляются в органы соцзащиты. При необходимости сотрудники центров «Мой бизнес» помогут составить бизнес-план.

В нынешнем году в филиал фонда поступило более 15 заявок на заключение соцконтракта. По восьми из них уже вынесено положительное решение.

Ильдар Хафизов из Благовещенска попал на спецоперацию по частичной мобилизации. В конце прошлого года был уволен по состоянию здоровья. Награжден медалями Суворова, «Воинская доблесть», «Участник специальной военной операции», «За освобождение Донбасса». Он намерен открыть производство декоративных фасадных материалов.

«За мной семья — супруга, трое детей. Буду жить, работать, воспитывать детей трудом и собственным примером. А с такой поддержкой от фонда «Защитники Отечества» уверен, и в бизнесе все получится», — говорит Ильдар Хафизов.

Ветеран боевых действий Элина Абдуллина награждена медалями «За храбрость II степени», «За спасение погибавших». Она хочет открыть косметический салон.

Андрей Дмитриев из Аургазинского района был мобилизован в сентябре 2022 года, по состоянию здоровья уволен с военной службы в прошлом году. Он занимается разведением крупного рогатого скота, в планах — открыть цех по изготовлению полуфабрикатов из мяса.

Ветераны, желающие заключить соцконтракт, могут обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» в РБ (Уфа, ул. Советская, 13/15). Оформить пакет документов также помогут социальные координаторы.