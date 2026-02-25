ЦСИ Башкирии получил федеральную грантовую поддержку на 2,3 миллиарда рублей

Как отметил премьер-министр Андрей Назаров, Центр работает уже пятый год и сопровождает инновационные проекты на всех стадиях — от идеи до вывода продукта на рынок. Удалось существенно сократить сроки включения перспективных разработок в экономический оборот. Налажено сотрудничество с ведущими институтами развития страны, такими как «Сколково», Научный парк МГУ.

— За время деятельности Центра федеральную грантовую поддержку получили свыше 600 проектов на сумму порядка 2,3 миллиарда рублей, — добавил глава республиканского кабмина.

Подробнее о работе Центра содействия инновациям рассказал директор Руслан Шаймухаметов.

— Только за 2025 год ЦСИ РБ удалось привлечь 723 миллиона рублей федерального финансирования на развитие инновационных проектов региона на поддержку 191 инициативы, нацеленной на технологическое обновление экономики Башкортостана, — подчеркнул в своем выступлении директор Центра.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.