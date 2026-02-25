0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
25 Февраля , 15:15

ЦСИ Башкирии получил федеральную грантовую поддержку на 2,3 миллиарда рублей

На заседании правительства региона сообщили о деятельности Центра содействия инновациям Республики Башкортостан.

ЦСИ Башкирии получил федеральную грантовую поддержку на 2,3 миллиарда рублей
ЦСИ Башкирии получил федеральную грантовую поддержку на 2,3 миллиарда рублей

Как отметил премьер-министр Андрей Назаров, Центр работает уже пятый год и сопровождает инновационные проекты на всех стадиях — от идеи до вывода продукта на рынок. Удалось существенно сократить сроки включения перспективных разработок в экономический оборот. Налажено сотрудничество с ведущими институтами развития страны, такими как «Сколково», Научный парк МГУ.

— За время деятельности Центра федеральную грантовую поддержку получили свыше 600 проектов на сумму порядка 2,3 миллиарда рублей, — добавил глава республиканского кабмина.

Подробнее о работе Центра содействия инновациям рассказал директор Руслан Шаймухаметов.

— Только за 2025 год ЦСИ РБ удалось привлечь 723 миллиона рублей федерального финансирования на развитие инновационных проектов региона на поддержку 191 инициативы, нацеленной на технологическое обновление экономики Башкортостана, — подчеркнул в своем выступлении директор Центра.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru