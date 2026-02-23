В Учалинском районе Башкирии простились с 35-летним бойцом СВО

В селе Поляковка Учалинского района простились с земляком, участником спецоперации Михаилом Арчеевым. Он геройски погиб, выполняя боевую задачу, сообщает администрация муниципалитета.

Михаил Валерьевич Арчеев родился в 1991 году. Срочную военную службу проходил в 2011-2013 годах. В период проведения специальной военной операции заключил контракт с министерством обороны.

Проститься с бойцом пришли близкие и друзья, одноклассники, учителя, ветераны боевых действий, односельчане.

«Михаил Валерьевич был настоящим патриотом, он достойно прошел путь солдата, защитника Отечества, до конца выполнил свой воинский долг. В памяти близких, друзей и земляков он останется образцом стойкости, мужества и отваги», — отметили в администрации района.

Фото: администрация Учалинского района РБ.

