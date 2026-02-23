В мэрии Уфы рассказали о старейшей церкви города и поздравили с началом поста

23 февраля у православных верующих начался Великий пост. Он продлится до 11 апреля.

В ТГ-канале уфимской мэрии опубликовали приветственный адрес верующим: «Пусть эти дни принесут в каждый дом свет, умиротворение и внутреннюю гармонию. Крепкого духа, терпения и добрых перемен».

Публикацию сопроводили старинной фотографией Покровской церкви: «А знаете ли вы, что в Уфе есть храм с почти 300-летней историей? На ул. Мингажева, 4, стоит Покровская церковь — старейший из сохранившихся православных храмов города».

Фото: архивный снимок, опубликованный в ТГ-канале «Город Уфа».