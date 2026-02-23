Уфа стала частью фестиваля «Россия — Моя история. Мужество»

Всероссийский патриотический фестиваль «Россия — Моя история. Мужество» прошел в мультимедийных исторических парках с 21 по 23 февраля 2026 года.

В Уфе 21 и 22 февраля состоялись тематические экскурсии, познавательные квесты «Стань генералом» и «Воинская Слава России», а также экскурсия «Великая Отечественная война» с показом полнокупольного фильма «Звезды Великой Победы».



Центром фестиваля станл исторический парк в Мелитополе Запорожской области. Школьники и студенты из Запорожской и соседних областей соревновались в эстафете «Гражданская оборона — ТакМед», обучаясь навыкам оказания первой помощи, а также посетили выставку беспилотников и дронов, выставку-показ действующей военной техники.



Фото: группа «Исторический парк «Россия — Моя История», Уфа» «ВКонтакте».