23 Февраля , 19:03

Суд в Уфе обязал онлайн-школу вернуть клиентке 226 тысяч рублей

Октябрьский районный суд Уфы встал на сторону потребителя в споре с образовательным центром.

Жительница Уфы в ноябре 2024 года заключила договор на онлайн-обучение и оплатила курс в размере 142 тысячи рублей.

В июне 2025 года она решила отказаться от услуг и направила компании заявление о расторжении договора. По закону о защите прав потребителей, клиент может расторгнуть такой договор в любой момент — при условии компенсации исполнителю только тех расходов, которые он реально понес.

Октябрьский районный суд г. Уфы изучил материалы и установил, что компания не предоставила никаких доказательств, что уже потратила деньги на организацию обучения уфимки. Следовательно, вся уплаченная сумма подлежит возврату.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РБ, по суду общая сумма взыскания составила 226 429 рублей. Помимо возврата денег, уплаченных за обучение (142 018 р.) в нее также вошли проценты за пользование чужими денежными средствами (5902 рублей), компенсация морального вреда (5000 рублей), штраф (73509 рублей).

Фото автора.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
