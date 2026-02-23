Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Героям

Сегодня, 23 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии в Парке Победы, посвященной Дню защитника Отечества. Руководитель региона возложил цветы к памятнику Героям Советского Союза — Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину.

Ранее, 20 февраля, Радий Хабиров выступил на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества.

— В наше время традиционный мужской праздник наполняется особым высоким смыслом, — сказал глава РБ в своей приветственной речи. — Становится символом единения всех, кто защищает Отечество. Тех, кто проявляет мужество и стойкость в тяжёлых боях на передовой. Тех, кто в тылу делает всё для поддержки наших воинов. В своем недавнем Послании Государственному Собранию республики я определил главный посыл всей нашей работы тремя словами — «Все для Победы». В них вся суть наших с вами усилий, наша общая цель.

Фото и видео: администрация главы РБ.