0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
23 Февраля , 10:56

Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Героям

Глава Башкирии принял участие в церемонии ко Дню защитника Отечества.

Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Героям
Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Героям

Сегодня, 23 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии в Парке Победы, посвященной Дню защитника Отечества. Руководитель региона возложил цветы к памятнику Героям Советского Союза — Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину.

Ранее, 20 февраля, Радий Хабиров выступил на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества.

— В наше время традиционный мужской праздник наполняется особым высоким смыслом, — сказал глава РБ в своей приветственной речи. — Становится символом единения всех, кто защищает Отечество. Тех, кто проявляет мужество и стойкость в тяжёлых боях на передовой. Тех, кто в тылу делает всё для поддержки наших воинов. В своем недавнем Послании Государственному Собранию республики я определил главный посыл всей нашей работы тремя словами — «Все для Победы». В них вся суть наших с вами усилий, наша общая цель.

Фото и видео: администрация главы РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru