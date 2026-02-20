0 °С
20 Февраля , 17:21

В Башкирии пройдёт проверка сирен оповещения

Комплексная проверка систем оповещения состоится 4 марта.

4 марте в республике пройдет комплексная проверка региональной системы оповещения населения, сообщает Госкомитет РБ по ЧС. Это сирены, громкоговорители, световые табло, панели и другие устройства.

Будут использованы такие сигналы оповещения, как «Внимание всем!», а также информация в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!»

Проверка проводится в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 года № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения».

Фото: УГЗ Уфы.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
