В Башкирии Ассоциация ветеранов СВО объединила уже 2 тысячи человек

«Принятие каждого нового участника — это принятие в нашу большую и дружную семью. На сегодня нас уже почти 2 тысячи человек и есть результаты. Более 3 тысяч встреч с молодежью, передвижные музеи объехали всю республику, более 78 процентов ветеранов трудоустроены, победы и реализация грантов.

Мы возвращаем ветеранам чувство нужности. Помогаем семьям. В этом наша сила. Отдельно хочу сказать спасибо нашему главе за четкие ориентиры, постоянное внимание к нашей работе. Задачи ясны, мы вас не подведем!» — отметил Оскар Ситдиков.

Фото: Ринат РАЗАПОВ.