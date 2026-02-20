0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
20 Февраля , 17:33

В Башкирии Ассоциация ветеранов СВО объединила уже 2 тысячи человек

О деятельности Ассоциации ветеранов РБ рассказал председатель организации, помощник главы республики Оскар Ситдиков.

В Башкирии Ассоциация ветеранов СВО объединила уже 2 тысячи человек
В Башкирии Ассоциация ветеранов СВО объединила уже 2 тысячи человек

«Принятие каждого нового участника — это принятие в нашу большую и дружную семью. На сегодня нас уже почти 2 тысячи человек и есть результаты. Более 3 тысяч встреч с молодежью, передвижные музеи объехали всю республику, более 78 процентов ветеранов трудоустроены, победы и реализация грантов.

Мы возвращаем ветеранам чувство нужности. Помогаем семьям. В этом наша сила. Отдельно хочу сказать спасибо нашему главе за четкие ориентиры, постоянное внимание к нашей работе. Задачи ясны, мы вас не подведем!» — отметил Оскар Ситдиков.

Фото: Ринат РАЗАПОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru