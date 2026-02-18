0 °С
18 Февраля , 10:06

В Уфе пройдёт инклюзивный конкурс «Созвездие талантов»

В этом году в Уфе в 15-й раз пройдет инклюзивный конкурс «Созвездие талантов», сообщает пресс-служба администрации столицы.

О том, как из небольшой инициативы родителей он превратился в масштабный проект, объединяющий детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и ребят из многодетных семей, корреспонденту «Молодежной газеты» рассказала учредитель регионального общественного отделения «Совет матерей» Гульшат Ибрагимова.

История конкурса началась в 2010 году с реабилитационного центра в Уфе, куда Гульшат Ибрагимова привела свою младшую дочь Айгуль. Тогда же сформировалось родительское сообщество, которое позже выросло в организацию «Совет матерей». Идея создать собственный конкурс пришла, когда стало понятно, что талантливые дети с особенностями здоровья не всегда могут пройти строгий отбор обычных смотров из-за своего диагноза. «Даже подумать не могли, что у конкурса будет такой масштаб! В первый год мы получили около 200 заявок», — поделилась Гульшат Ибрагимова.

Со временем география и статус конкурса изменились. Он проходит при поддержке администрации Уфы, министерств культуры и образования, Государственного Собрания — Курултая РБ. Участниками могут стать не только дети с инвалидностью, но и ребята из детских домов, дети участников СВО и из многодетных семей.

Номинации конкурса разделены на два вектора: творческий и научно-образовательный. Уникальность «Созвездия талантов» — в широком спектре номинаций. Наряду с классическими вокалом и хореографией, здесь представлены направления «Жестовое пение» и «Дизайн и изготовление одежды для ребенка с ОВЗ», где оценивается не только красота, но и эргономичность костюмов для колясочников.

Фото: «Молодежная газета». 

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
