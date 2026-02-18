0 °С
18 Февраля , 11:33

Старинное село в Башкирии стало частью проекта по развитию инклюзивного туризма

В селе Воскресенское Мелеузовского района прошли съемки документального фильма об инклюзивном туризме в Башкирии.

Проект направлен на развитие и популяризацию маршрутов, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья и для участников СВО. Его реализует команда Ресурсного центра поддержки организаций социальной сферы при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан.

Особое внимание съемочная группа уделила храму села — духовному и историческому центру Воскресенского.

Во время съемок аккредитованный геогид Наталья Смирнова представила богатую историю старинного горнозаводского села, рассказала о фактах и легендах, связанных с Воскресенским медеплавильным заводом, показала экспозиционный зал «Русская изба» при СДК и Воскресенскую картинную галерею — культурную гордость села и всего Мелеузовского района, входящего в геопарк «Торатау».

«Этот проект — шаг к тому, чтобы о Воскресенском узнали шире. И чтобы наш храм екатерининской эпохи Воскресения Словущего, являющийся его сердцем, получил новую жизнь», — сказала Наталья Смирнова.

Фото: Людмила ЧЕРНЫШОВА.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
