Старинное село в Башкирии стало частью проекта по развитию инклюзивного туризма

Проект направлен на развитие и популяризацию маршрутов, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья и для участников СВО. Его реализует команда Ресурсного центра поддержки организаций социальной сферы при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан.



Особое внимание съемочная группа уделила храму села — духовному и историческому центру Воскресенского.



Во время съемок аккредитованный геогид Наталья Смирнова представила богатую историю старинного горнозаводского села, рассказала о фактах и легендах, связанных с Воскресенским медеплавильным заводом, показала экспозиционный зал «Русская изба» при СДК и Воскресенскую картинную галерею — культурную гордость села и всего Мелеузовского района, входящего в геопарк «Торатау».



«Этот проект — шаг к тому, чтобы о Воскресенском узнали шире. И чтобы наш храм екатерининской эпохи Воскресения Словущего, являющийся его сердцем, получил новую жизнь», — сказала Наталья Смирнова.



Фото: Людмила ЧЕРНЫШОВА.