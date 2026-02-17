Родителей младшеклассников Башкирии попросили оценить качество школьного питания

Исследование «Удовлетворенность качеством бесплатного горячего питания» продлится два месяца — с 17 февраля по 17 апреля 2026 года. Принять участие в нем могут все родители школьников 1–4 классов, пройдя по этой ссылке.

Мероприятие проводится в рамках планового мониторинга социального питания. Как отмечают в Общественной палате, основная цель — получить объективные данные о реальном положении дел в столовых республики.

«Я призываю родительское сообщество активизироваться. Чем больше родителей нашей республики пройдут данный опрос, тем более реальную картину мы увидим: есть ли проблемы в школьном питании, требующие незамедлительного решения, либо мы движемся в правильном направлении и грубых нарушений нет», — прокомментировала старт опроса председатель комиссии Общественной палаты Башкирии по образованию, спорту, молодежной политике, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Марина Таран.

Она также добавила, что сбор мнений в интернете — лишь часть большой работы. Параллельно с анкетированием комиссия планирует организовать выездные проверки с выборочным посещением школ в разных муниципалитетах региона.

Итоги мониторинга будут подведены на круглом столе с участием представителей профильных ведомств, поставщиков услуг и родительских активов. Полученные данные лягут в основу рекомендаций по улучшению системы организации питания.

Справка

В 2024 году Комиссия по образованию Общественной палаты Башкирии уже проводила подобное исследование, охватив 350 школ республики. Тогда в опросе приняли участие порядка 30 тысяч родителей. Результаты предыдущего мониторинга показали, что питание в детских садах и школах в целом организовано на достаточно высоком уровне, а количество обращений родителей ежегодно снижается. Эксперты связывают эту динамику с налаженным диалогом между родительским сообществом, руководством образовательных учреждений и поставщиками. Отмечалось, что факты недобросовестного исполнения обязательств не носят системного характера, однако требуют постоянного родительского и общественного контроля.

