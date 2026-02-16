0 °С
16 Февраля , 15:38

В Уфе состоялся первый конкурс чтецов Корана среди незрячих и слабовидящих

В столице Башкирии впервые прошел городской конкурс чтецов Корана, уникальность которого заключалась в использовании шрифта Брайля.

Мероприятие, состоявшееся в мечети «Махалля Шукран» (Кировский район Уфы), было организовано специально для жителей с ограниченными возможностями зрения, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РБ.

Конкурс стал значимым шагом в развитии инклюзивного образования и поддержке духовных потребностей граждан. Организаторы поставили перед собой важную цель — сохранение священного текста в доступном формате и создание условий для его изучения незрячими людьми.

В интеллектуальном состязании приняли участие более 30 чтецов. Конкурсанты декламировали аяты Корана, используя рельефно-точечный шрифт Брайля. Оценивало мастерство участников компетентное жюри, которое обращало внимание на три ключевых критерия: точность произношения, эмоциональную выразительность чтения и технику работы с брайлевским текстом.

В рамках мероприятия председатель комиссии Общественной палаты Башкирии по защите прав граждан Булат Сафин вручил благодарственное письмо от лица палаты организатору конкурса. Награды удостоился председатель Совета Местной мусульманской религиозной организации «Махалля Шукран» № 2256 Азамат Сафин за вклад в организацию первого инклюзивного конкурса и поддержку людей с особенностями здоровья.

Фото: пресс-служба ОП РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
