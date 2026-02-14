Радий Хабиров рассказал о «секретном» человеке

Как отметил автор поста, большая часть жизни Валентина Николаевича прошла под грифом «Секретно». И это неудивительно, ведь он был главным изобретателем и разработчиком ракетного топлива синтина. Оно использовалось для запуска легендарного «Бурана», космических аппаратов на Венеру и на другие планеты. Ученый организовал производство гептила – энергоносителя для ракет «Восток» и «Союз». Во многом благодаря таким специалистам, как Валентин Николаевич, наша страна десятилетиями удерживала лидерство в космосе.



Родился будущий химик в 1936 году в Ярославле. В 1960 году там же окончил Технологический институт и по распределению приехал в Башкирию. Начинал оператором установки на комбинате № 18 (ныне – «Газпром нефтехим Салават»). Впоследствии стал гендиректором этого предприятия.



Под его руководством здесь стали производить бензол, были созданы комплексы по выпуску бутиловых спиртов, пластификаторов, специального топлива, аммиака, цеолитов. А также разработано около 50 химических реагентов для нефтедобычи.



«В 1990-е годы Валентин Павлычев принял принципиальное решение – во что бы то ни стало сохранить предприятие «Салаватнефтеоргсинтез» как единый производственный комплекс.



Кроме того, под его началом было построено такое крупное предприятие, как Салаватский химический завод. Также Валентин Павлычев преподавал в филиале Уфимского нефтяного института в Салавате, параллельно занимаясь рационализаторством и изобретательской деятельностью.



В числе наград ученого – орден Октябрьской Революции, медаль «За трудовую доблесть», звания «Изобретатель СССР», «Почетный нефтехимик».



Невзирая на почтенный возраст, Валентин Николаевич продолжает активно работать. Сотрудничает с научно-внедренческим предприятием «БашИнком», участвует в разработке биотехнологии АС-35, которая позволяет значительно повысить содержание витаминов и минералов в продуктах.



На днях, 12 февраля, ученый отметил 90-летие. От всей души желаю ему здоровья и новых идей», – написал в соцсетях Радий Хабиров.

Фото со страницы vk.com/radiyhabirov.