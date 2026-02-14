0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
14 Февраля , 12:10

Радий Хабиров рассказал о «секретном» человеке

Глава Башкирии Радий Хабиров в своей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан поздравил с 90-летием выдающегося инженера, лауреата Государственной премии СССР, кандидата химических наук Валентина Павлычева.

Радий Хабиров рассказал о «секретном» человеке
Радий Хабиров рассказал о «секретном» человеке

Как отметил автор поста, большая часть жизни Валентина Николаевича прошла под грифом «Секретно». И это неудивительно, ведь он был главным изобретателем и разработчиком ракетного топлива синтина. Оно использовалось для запуска легендарного «Бурана», космических аппаратов на Венеру и на другие планеты. Ученый организовал производство гептила – энергоносителя для ракет «Восток» и «Союз». Во многом благодаря таким специалистам, как Валентин Николаевич, наша страна десятилетиями удерживала лидерство в космосе.
 
Родился будущий химик в 1936 году в Ярославле. В 1960 году там же окончил Технологический институт и по распределению приехал в Башкирию. Начинал оператором установки на комбинате № 18 (ныне – «Газпром нефтехим Салават»). Впоследствии стал гендиректором этого предприятия.
 
Под его руководством здесь стали производить бензол, были созданы комплексы по выпуску бутиловых спиртов, пластификаторов, специального топлива, аммиака, цеолитов. А также разработано около 50 химических реагентов для нефтедобычи.
 
«В 1990-е годы Валентин Павлычев принял принципиальное решение – во что бы то ни стало сохранить предприятие «Салаватнефтеоргсинтез» как единый производственный комплекс.
 
Кроме того, под его началом было построено такое крупное предприятие, как Салаватский химический завод. Также Валентин Павлычев преподавал в филиале Уфимского нефтяного института в Салавате, параллельно занимаясь рационализаторством и изобретательской деятельностью.
 
В числе наград ученого – орден Октябрьской Революции, медаль «За трудовую доблесть», звания «Изобретатель СССР», «Почетный нефтехимик».
 
Невзирая на почтенный возраст, Валентин Николаевич продолжает активно работать. Сотрудничает с научно-внедренческим предприятием «БашИнком», участвует в разработке биотехнологии АС-35, которая позволяет значительно повысить содержание витаминов и минералов в продуктах.
 
На днях, 12 февраля, ученый отметил 90-летие. От всей души желаю ему здоровья и новых идей», – написал в соцсетях Радий Хабиров.

Фото со страницы vk.com/radiyhabirov.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru