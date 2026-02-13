0 °С
13 Февраля , 19:51

Владимира Горина утвердили на должность главного спасателя Башкирии

Владимир Горин назначен на должность начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.  Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Владимир Николаевич Горин родился 29 января 1977 года в селе Александровка Мелеузовского района. Окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России, Уфимский юридический институт МВД России и факультет руководящих кадров Академии Государственной противопожарной службы МЧС России.

С 1997-го по 2013 годы служил на различных должностях Государственного пожарного надзора в городе Мелеуз и Мелеузовском районе. С октября 2021 года занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ. С июня 2025 года временно исполнял обязанности начальника управления, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Имеет ведомственные награды.

Фото: МЧС РБ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
