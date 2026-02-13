Владимира Горина утвердили на должность главного спасателя Башкирии

Владимир Николаевич Горин родился 29 января 1977 года в селе Александровка Мелеузовского района. Окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России, Уфимский юридический институт МВД России и факультет руководящих кадров Академии Государственной противопожарной службы МЧС России.

С 1997-го по 2013 годы служил на различных должностях Государственного пожарного надзора в городе Мелеуз и Мелеузовском районе. С октября 2021 года занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ. С июня 2025 года временно исполнял обязанности начальника управления, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Имеет ведомственные награды.

Фото: МЧС РБ.