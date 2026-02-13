В Уфе разработали стандарт защиты НКО от мошенников

Участниками встречи, объединившей представителей министерств, правоохранительных органов и некоммерческого сектора, стали не только эксперты из Уфы — в режиме видеоконференцсвязи к обсуждению присоединились жители и активисты из 30 муниципалитетов региона, сообщили в пресс-службе ОП РБ.

Открывая дискуссию, заместитель председателя Общественной палаты РБ Кристина Недорезова привела тревожную статистику: только за прошлый год в стране было зарегистрировано 433 тысячи эпизодов мошенничества, а 94 процента россиян хотя бы раз сталкивались с попытками обмана. Особую тревогу, по ее словам, вызывает использование благотворительности как прикрытия для хищений — такие преступления квалифицируются по статье 159 УК РФ и могут обернуться для злоумышленников реальными сроками до десяти лет лишения свободы.

Руководитель Центра управления Республикой Башкортостан Елена Прочаковская детально разобрала механизмы работы фейковых благотворительных аккаунтов. Она акцентировала внимание на ключевых признаках, выдающих мошенников: переводы на карты физических лиц под предлогом срочности, страницы-однодневки с десятками постов за сутки и отсутствием живых фотографий из медицинских учреждений, а также поддельные документы с нечитаемыми печатями и обрезанными краями. Эксперт напомнила о важности проверки сведений о подопечных через официальные сайты фондов — если ребенка нет в открытой базе организации, сбор почти наверняка является фиктивным.

Особое внимание в выступлении Прочаковской было уделено законодательным инициативам. Она напомнила, что с апреля прошлого года на рассмотрении Госдумы находится законопроект, наделяющий некоммерческие организации правом верифицировать свои страницы в социальных сетях через портал «Госуслуги». Документ, по состоянию на февраль текущего года, находится на стадии второго чтения. Руководитель ЦУР РБ подчеркнула, что госпаблики школ и больниц в республике уже успешно прошли верификацию, и теперь предстоит масштабная работа с некоммерческим сектором, которая позволит отсечь мошенников и повысить уровень доверия граждан к реально работающим благотворительным проектам.

Участники конференции обратили внимание и на уязвимость самих организаций. Начальник отдела Фонда грантов Главы РБ Светлана Аллаярова привела примеры из судебной практики, когда НКО теряли средства из-за стопроцентной предоплаты сомнительным подрядчикам или попадали под уголовное преследование за фиктивные договоры и обналичивание грантов. Руководитель рабочей группы «Ресурсный центр общественных проектов» Общественной палаты РБ Артур Гильманов представил конкретный алгоритм защиты, включающий проверку контрагентов через реестр ФНС, разграничение полномочий сотрудников, внедрение платформы кибербезопасности «Технологии добра» и использование чек-листов на случай взлома или фишинга. Эксперт подчеркнул, что грантовая заявка — это стратегический документ, а внешний консультант не может брать на себя ответственность руководителя, и призвал коллег перестать бояться проверок, выстраивая вместо этого системную безопасность.

Ведущий специалист-эксперт отдела по делам НКО Управления минюста России по РБ Аделия Рахманова подтвердила, что некоммерческий сектор остается одной из самых уязвимых сфер экономики. Она рассказала о выявленных в ходе плановых контрольных мероприятий нарушениях, в том числе о случае, когда ректор частного образовательного учреждения заключил договор аренды транспорта сам с собой, минуя согласование с учредителем. Материалы проверки были направлены в надзорные и правоохранительные органы для правовой оценки. Рахманова подчеркнула, что контроль за деятельностью НКО ведется непрерывно, и любые признаки незаконного расходования средств незамедлительно передаются в компетентные структуры.

По итогам конференции участники пришли к решению о необходимости разработки единого стандарта проверки контрагентов для грантополучателей и формирования открытого реестра недобросовестных организаций. Общественная палата РБ намерена продолжить серию образовательных мероприятий по профилактике мошенничества, запущенную в середине 2024 года.

Фото: пресс-служба ОП РБ.