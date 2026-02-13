Александр Тихонов посетил филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкирии

«Сегодня день начали с отправки гуманирного конвоя и это событие задало настроение всей рабочей программы. В прошлый раз я был в старом филиале на Мингажева, а сейчас — в новом. Здесь все сделано с душой. Как участник СВО, могу сказать, что созданы комфортные условия и для посетителей, и для сотрудников. Приходя в светлое помещение создается соответствующее настроение, и каждый защитник понимает, что в республике его уважают, ценят и делают все, чтобы он почувствовал заботу и поддержку», — поделился Александр Тихонов впечатлениями от посещения филиала.

Здесь можно получить первичную консультацию, психологическую помощь, ознакомиться с образцами технических средств реабилитации и адаптивной одежды. Также производится забор образцов ДНК у родственников пропавших без вести бойцов.

Гульнур Кульсарина, руководитель филиала отметила, что за почти три года работы команда фонда стала большой дружной семьей, где нет чужих проблем и горя, где каждый сопровождаемый — дорогой и желанный гость.

«В филиале работают 120 социальных координаторов, из них около трети — матери и жены наших ребят, ветераны боевых действий. Некоторые из них потеряли близких, но нашли силы и душевную теплоту, чтобы помогать другим, — отметила она.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы взаимодействия фонда «Защитники Отечества» с региональными органами исполнительной власти, вопросы цифровизации процесса получения мер поддержки.

Фото: Райля Сабитова.