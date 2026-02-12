За три года в Башкирии на пожарах спасли 700 детей

В числе докладчиков выступил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РБ Рустем Файзуллин. Он, в частности, сообщил, что за три года в Башкирии на пожарах удалось спасти 700 детей. При этом, за последние пять лет в республике на пожарах погибло 56 детей, включая 12 погибших в 2025 году.

Рустем Файзуллин акцентировал внимание на том, что многих трагедий можно избежать при соблюдении определенных, а порой и элементарных правил безопасности.

— Необходимо довести до каждого родителя не оставлять детей одних, так как предоставленные сами себе они подвержены опасности, а их любознательность может обернуться непоправимой бедой, — подчеркнул спикер. — Важно обеспечить безопасность детей не только в быту, но и за пределами дома, например на водоемах, или во время прогулки.

Фото: МЧС РБ.