0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
12 Февраля , 21:43

За три года в Башкирии на пожарах спасли 700 детей

В Балтачевском районе прошла акция «Безопасность детства», на которой представители госпожнадзора рассказали о профилактике пожаров.

За три года в Башкирии на пожарах спасли 700 детей
За три года в Башкирии на пожарах спасли 700 детей

В числе докладчиков выступил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РБ Рустем Файзуллин. Он, в частности, сообщил, что за три года в Башкирии на пожарах удалось спасти 700 детей. При этом, за последние пять лет в республике на пожарах погибло 56 детей, включая 12 погибших в 2025 году.

Рустем Файзуллин акцентировал внимание на том, что многих трагедий можно избежать при соблюдении определенных, а порой и элементарных правил безопасности.

— Необходимо довести до каждого родителя не оставлять детей одних, так как предоставленные сами себе они подвержены опасности, а их любознательность может обернуться непоправимой бедой, — подчеркнул спикер. — Важно обеспечить безопасность детей не только в быту, но и за пределами дома, например на водоемах, или во время прогулки.

Фото: МЧС РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru