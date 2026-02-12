0 °С
12 Февраля , 15:58

В Башкирии устранили 80 тысяч ошибок в данных о недвижимости

Специалисты Росреестра и Роскадастра с 2022 года исправили более 80 тысяч ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости, сообщила на пресс-конференции главный специалист-эксперт отдела повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по РБ Камилла Гарифуллина.

Управление Росреестра по РБ.
Фото: Управление Росреестра по РБ.

Ошибки в основном касались границ и площади объектов. Все они устранялись бесплатно для собственников.

— При выявлении ошибки Росреестр направляет Роскадастру письмо-поручение для определения корректных координат участка по ортофотопланам и геодезическим замерам. Собственник при этом получает уведомление. В течение месяца он может исправить неточность сам. Если он этого не делает, изменения вносятся без его согласия, — пояснила спикер.

Однако есть случаи, когда ведомство не может исправить ошибки самостоятельно.

— Первый случай — если идет об изменении площади участка более чем на 5 процентов в сторону уменьшения или более чем на 10 процентов в сторону увеличения. Тогда требуется обращение к кадастровому инженеру или в суд. Второй — если исправление затронет права соседей или третьих лиц. В этом случае изменения вносятся только по решению суда. И третий случай — при массовом смещении границ в пределах квартала. Тут необходимо провести комплексные кадастровые работы, — отметил замначальника отдела обеспечения ведения и нормализации данных ЕГРН филиала Роскадастра по РБ Марат Дибаев.

Специалисты посоветовали гражданам регулярно проверять сведения о своей недвижимости в личном кабинете налогоплательщика, личном кабинете на сайте Росреестра или на портале госуслуг. В случае выявления ошибки можно обратиться за ее исправлением через портал госуслуг или в МФЦ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
