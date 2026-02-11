В Уфе Салават Сагитов рассказал о новых туристических проектах

— Русское географическое общество работает по нескольким ключевым направлениям: это экспедиции и научные исследования, образование и просвещение, охрана природы, издательская деятельность и, конечно, работа с молодёжью. География интересна всем, а наша задача — помогать реализовывать как большие проекты, так и, казалось бы, небольшие, но важные дела.

В 2025 году башкирское отделение продолжило системную работу, и приятным итогом стало то, что наше региональное отделение заняло 4-е место в общероссийском рейтинге по результатам работы за последние пять лет. Мы не стоим на месте — расширяем географию и тематику проектов. Среди них — изучение Аскынской ледяной пещеры, значимый проект, инициированный главой республики, — «Тропа поэтов». В его рамках безымянным вершинам Чегемского ущелья на Северном Кавказе, на которые организовали экспедиции, были присвоены имена выдающихся поэтов Кайсына Кулиева, Алима Кешокова и нашего земляка Мустая Карима.

Особое внимание мы уделяем работе с молодёжью и школьниками, в чём нам активно помогают местные отделения и учителя географии. В республике их работе уделяется большое внимание, и буквально на следующей неделе состоится традиционная встреча руководителя региона с педагогами-географами.

Коллеги из других регионов отмечают многоплановость работы нашего отделения. Среди знаковых событий прошлого года — одиночное путешествие Олега Чегодаева по водным артериям Урала до Северного Ледовитого океана и наше восхождение на пик, которому предстоит присвоить имя Давида Кугультинова. Соответствующее ходатайство уже находится в правительстве России.

Продолжает набирать популярность проект по развитию регионального туризма «Уральский барс»: около двух тысяч человек из разных уголков страны уже поднялись по нашим горным маршрутам.

Много инициатив рождается и на местах — в районах и городах появляются свои интересные экспедиционные тропы.

Из новых проектов этого года выделю «Горно-заводскую цивилизацию». Это путешествие по историческим медеплавильным заводам XVIII века. Мы решили создать на их основе новый экспедиционный маршрут по аналогии с «Уральским барсом».

Также совместно с Всемирным курултаем башкир мы прорабатываем маршрут «Тропами Урал-батыра». Учитывая, что 8 июня теперь официально является Днём Урал-батыра, мы хотим привлечь внимание к этому эпическому наследию, составляющему культурный код нашего народа. Оба этих маршрута будут готовы к апрелю. В планах — и дальнейшая издательская деятельность, выпуск научной и научно-популярной литературы. Направлений для работы у нас много, и все они — интересные и нужные людям.

Фото автора.