10 Февраля , 12:53

В Благовещенском районе благоустроят три общественных пространства

Работы пройдут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве ЖКХ.

В нынешнем году стартует первый этап благоустройства береговой зоны пруда на реке Потеха в Благовещенске. Здесь появится новая прогулочная зона.

Работы также пройдут в городском парке имени Николая Киселева. Запланировано выполнить работы по устройству дополнительного освещения, а также установить малые архитектурные формы.

Кроме того, предусмотрено благоустройство парка Доблести в села Ильино-Поляна. Здесь будет сооружена универсальная спортивная площадка.

Напомним, что ранее в Благовещенске был благоустроен парк Машиностроителей. Здесь появились прогулочные дорожки, детская и тренажерная площадки, места для отдыха у воды и на лужайках, площадки для игры в баскетбол, волейбол и настольный теннис.

Как отметили в администрации Благовещенского района, в парке теперь проходят все городские праздники. Он также стал одним из самых любимых мест для прогулок у горожан.

Инфографика: Министерство ЖКХ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
