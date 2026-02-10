0 °С
10 Февраля , 11:37

В Башкирии молодые мамы стали реже отказываться от малышей

В минувшем году отказы от новорожденных оформили 22 женщины — на семь меньше, чем в предыдущем , сообщила в соцсетях министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

«Каждый малыш, вырвавший право жить в родной семье, — это достижение! Но вместе с тем каждый отказ, даже потенциальный — это сложный комплекс социальных, экономических и психологических факторов, требующих глубокого анализа и адресного подхода. И совместные межведомственные проекты, конкретно в этом случае — с минздравом, дают куда больший эффект», — отметила руководитель ведомства.

Детские стационарные учреждения в республике работают с акцентом на помощь семьям. Они видят семейное неблагополучие в зачатке и выстраивают поддержку.

Сейчас в учреждениях проживают более 600 детей из почти 9,7 тысячи сирот, остальные живут в семьях. В прошлом году в родные семьи вернулись 226 детей. 27 родителей восстановлены в родительских правах, еще в отношении 30 пап и мам сняты ограничения родительских прав, подчеркнула Ленара Иванова.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
