В Башкирии молодые мамы стали реже отказываться от малышей

«Каждый малыш, вырвавший право жить в родной семье, — это достижение! Но вместе с тем каждый отказ, даже потенциальный — это сложный комплекс социальных, экономических и психологических факторов, требующих глубокого анализа и адресного подхода. И совместные межведомственные проекты, конкретно в этом случае — с минздравом, дают куда больший эффект», — отметила руководитель ведомства.



Детские стационарные учреждения в республике работают с акцентом на помощь семьям. Они видят семейное неблагополучие в зачатке и выстраивают поддержку.



Сейчас в учреждениях проживают более 600 детей из почти 9,7 тысячи сирот, остальные живут в семьях. В прошлом году в родные семьи вернулись 226 детей. 27 родителей восстановлены в родительских правах, еще в отношении 30 пап и мам сняты ограничения родительских прав, подчеркнула Ленара Иванова.