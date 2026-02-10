0 °С
10 Февраля , 11:26

Семейный ансамбль из Нефтекамска покажут в «Поле чудес»

13 февраля на Первом канале выйдет выпуск капитал-шоу «Поле чудес», в котором принял участие семейный коллектив «Ивановны» из Краснокамского района Башкирии. Об этом сообщила хормейстер ансамбля заслуженная артистка РБ и Марий Эл Полина Итальева.

Это уже не первое появление Полины Итальевой на Первом. В прошлом году она успешно выступила в программе Андрея Малахова «Песни от всей души». Теперь же попытать удачу решили всем семейным коллективом в составе трех сестер: Полины, Ирины и Лидии.

После того как заявка ансамбля на участие в «Поле чудес» была одобрена, музыкальный редактор передачи попросила прислать видео песен. Полина Итальева рассказала, что отправила в Москву видео с русскими песнями и аудио с марийскими частушками, которые она с сестрами недавно записали. Редакторы заинтересовались марийскими частушками, и коллектив стал их дорабатывать.

В ноябре краснокамцы отправились покорять столицу.

— Наш коллектив выступал группой поддержки моей племянницы Елены, которая стала игроком. Она угадала три буквы и получила приз в пять тысяч рублей. Но вот названные буквы не зачеркнула и случайно назвала по второму разу — ей приходилось отвлекаться на детишек, которых она взяла на игру, — младшему не было и двух лет, — рассказывает Полина Итальева. — Тем не менее все остались очень довольны и уехали домой с подарками: старшему сыну подарили игровую приставку, младшему — самокат, а самой Елене — мультиварку и кружку с фотографией Якубовича. А мы привезли москвичам в качестве гостинца чак-чак и бочонок башкирского меда. Мы чувствовали большую ответственность перед земляками и старались выразить все свое тепло и исполнительское мастерство.  

Фото предоставлено Полиной Итальевой.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
