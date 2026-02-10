Сегодня в России отмечают День дипломатического работника

Венер Галиакбаров, представитель МИД РФ в Уфе, отметил, что выпавшие на долю россиян испытания сегодня предъявляют повышенный запрос на максимальную самоотдачу от дипломатов.



В качестве примера он напомнил о том, как бурно начался нынешний год.

— Мы стали свидетелями беспрецедентных событий: грубого вооруженного вторжения США в Венесуэлу, захвата и вывоза законного президента Венесуэлы Н.Мадуро с его супругой. Параллельно с этими действиями наблюдаем угрозы в адрес Кубы и других стран Латиноамериканского и Карибского региона. Глубокое беспокойство вызывают попытки внешних сил дестабилизировать политическую ситуацию в Иране. Усиливается стремление большинства стран Запада продолжать использовать киевский режим для вооруженного противостояния с Россией и делать все, чтобы сорвать любые договоренности о мирном решении вопроса, — перечислил Венер Галиакбаров.

Представитель МИД уверен, что внешнеполитический курс нашего государства предполагает решительную защиту жизненно важных интересов нашей страны и народа, создание благоприятных внешних условий для устойчивого развития Российской Федерации.

— Свои интересы Россия будет отстаивать последовательно, не позволяя вольно обращаться с нашими законными правами. Важнейшее значение имеют принципиальные действия России по дальнейшему укреплению национального суверенитета, — подчеркнул он. — Мы будем вести дела со всеми нашими партнерами из стран мирового большинства и из числа западных стран, которые заинтересованы разговаривать с Россией и обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты на основе принципов равноправия, взаимного уважения и поиск баланса интересов.

Свой вклад в решение задач, поставленных перед отечественной дипломатией, вносят и сотрудники представительства МИД России в Уфе, обеспечивая выполнение единой внешнеполитической линии Российской Федерации в отношениях Башкирии с иностранными государствами.



— Сегодня многие дипломаты — выходцы из Башкортостана трудятся как в центральном аппарате МИДа, так и в разных уголках земного шара, ведут активную работу по отстаиванию внешнеполитических интересов России,— отметил Венер Галиакбаров. — Пользуясь случаем, хотел бы поздравить сегодня всех их, прежде всего посла по особым поручениям МИД России Азамата Кульмухаметова, а также наших прославленных ветеранов дипломатической службы Ришата Халикова и Зиннура Марданова, и пожелать всем им здоровья, благополучия и успехов в работе.

Иллюстрация предоставлена МИД РФ в Уфе.