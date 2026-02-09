0 °С
9 Февраля , 11:04

Жителям Башкирии рассказали, какие доходы учитываются при назначении пособий

При назначении единого пособия беременным женщинам и на детей до 18 лет проводится оценка нуждаемости семьи, сообщили в отделении Социального фонда по РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

При подсчете доходов в сумму включаются трудовой заработок, доходы от бизнеса и самозанятости, пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, стипендии, алименты, проценты по вкладам, суммы от продажи имущества.

Доходы семьи учитываются за последние 12 месяцев, при этом отсчет начинается за месяц до подачи заявления. К примеру, если заявление подано в феврале, берутся доходы с января по декабрь предыдущего года.

Доход каждого трудоспособного члена семьи в расчетном периоде должен составлять не менее 8 МРОТ, это 216 744 рубля. При расчете включается также пособие по временной нетрудоспособности. Все доходы учитываются до вычета налогов.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
