Жителям Башкирии рассказали, какие доходы учитываются при назначении пособий

При подсчете доходов в сумму включаются трудовой заработок, доходы от бизнеса и самозанятости, пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, стипендии, алименты, проценты по вкладам, суммы от продажи имущества.

Доходы семьи учитываются за последние 12 месяцев, при этом отсчет начинается за месяц до подачи заявления. К примеру, если заявление подано в феврале, берутся доходы с января по декабрь предыдущего года.

Доход каждого трудоспособного члена семьи в расчетном периоде должен составлять не менее 8 МРОТ, это 216 744 рубля. При расчете включается также пособие по временной нетрудоспособности. Все доходы учитываются до вычета налогов.