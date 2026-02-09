В минэкологии Башкирии ответят на вопросы граждан

На вопросы граждан ответят начальники отделов:

программной деятельности и реализации проектов Азат Хафизов (9.00);

по организации обращения с отходами Анна Мингазева (10.00);

лицензирования и мониторинга недропользования Ксения Ахаева (11.00);

охраны и надзора за использованием объектов животного мира Фануз Шарифуллин (12.00);

правового обеспечения Нил Гафаров (13.00);

водных ресурсов Инна Жегулева (14.00);

организации контрольно-надзорной деятельности Юнер Вахитов (15.00);

заведующая сектором особо охраняемых природных территорий Анна Фатхылисламова (16.00).

Прием состоится в минэкологии (Уфа, ул. Ленина, 86, каб. 119).