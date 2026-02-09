0 °С
9 Февраля , 12:01

Башкирия вошла в топ-5 регионов по цифровизации сделок с недвижимостью

По итогам минувшего года республика заняла 5-е место в России по количеству электронных заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

За год в ведомство поступило 485 тыс. электронных заявлений — на 21 тысячу больше, чем за предыдущий год. Доля цифровых обращений составила 69 процентов, что на 10 процентов больше целевого показателя.

— Высокие показатели Башкортостана в рейтинге — результат системной работы по развитию электронных сервисов и перехода профессиональных участников рынка на цифровой формат. Электронная подача не только сокращает сроки регистрации до 1 — 2 рабочих дней, но и минимизирует ошибки. В этом году наша задача — активно вовлекать в цифровую среду банковское сообщество и новые категории юрлиц, для которых подача документов в Росреестр в электронном формате стала обязательной, — пояснил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Из общего числа электронных обращений 41 процент поступил от органов государственной власти и местного самоуправления, 20 процентов — от юрлиц, 39 процентов — от физлиц. В первой из этих категорий в электронном виде были поданы все заявления, во второй — 91 процент. Особенно высоки показатели по регистрации договоров участия в долевом строительстве — 98 процентов, и ипотечных сделок — 86 процентов.

Напомним, что сейчас документы в электронном виде обязаны подавать застройщики, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, садоводческие и гаражные кооперативы, ТСЖ. Сделать это можно через личный кабинет на сайте Росреестра и портал госуслуг (для физлиц). Кроме того, содействие в подаче заявления оказывают застройщики, нотариусы, риелторы и банки.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
