5 Февраля , 15:58

Ильшат Рысаев: Послание главы региона мобилизует всех нас на активную работу

Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Академии главы РБ, доцент Ильшат Рысаев, комментируя ежегодное Послание главы Башкирии отметил, что оно адресовано не только Госсобранию-Курултаю Республики Башкортостан, а всем ее жителям.

«Хочется отметить, что в Послании четко озвучены конкретные меры поддержки СВО и определены задачи по каждому направлению работы. Я думаю, что в Послании не стояла задача подробного анализа проблем социально-экономического развития республики. На этот счет имеется много других программных документов, принятых в последнее время.

В Послании акцент делается на смысловые ценности и на взаимосвязь частного и общего, на региональные и международные аспекты. Сегодня в обществе есть те, кто полностью согласен с официальным курсом руководства страны, а также те, кто просто молча оказывают поддержку, а есть и те, кто не понимает: на какой же он стороне. Для меня также важно, насколько мы, сотрудники и студенты Академии,реализуем свой потенциал в части поддержки СВО, - отметил Ильшат Рысаев.

- Послание главы региона ориентирует и мобилизует всех нас на активную и системную работу. СВО нужно воспринимать не только как специальную военную операцию, но и как борьбу за новый миропорядок, за общечеловеческие ценности. Послание дает возможность осмыслить каждому свою личную позицию и вовлеченность в плане поддержки не только СВО, но нашей борьбы за справедливый миропорядок».

Напомним, что 30 января Радий Хабиров выступил с ежегодным Посланием. В документе обозначены главные задачи, поставленные перед депутатами республиканского парламента и управленческой командой региона на 2026 год и среднесрочную перспективу. Так, этот год пройдет под девизом «Все для победы!».

Фото: телеграм-канал Академии главы РБ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
