Общество
3 Января , 20:04

В Башкирии ветерану пожарной службы исполнился 101 год

Ветерана с днем рождения поздравили сотрудники МЧС, сообщили в ГУ МЧС по РБ.

ГУ МЧС по РБ.
Фото: ГУ МЧС по РБ.

Бикьян Асылкаевич Аптикаев родился в 1925 году. Окончил семилетку и в 1943 году был призван в армию. В Орске Оренбургской области прошел курсы радистов-кодировщиков и был направлен на Ленинградский фронт в батальон аэродромного обслуживания. Воевал на первом Белорусском фронте, принимал участие в освобождении Ленинграда, Карело-Финской республики, Эстонии, Латвии, Польши.

Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За оборону Ленинграда», за «Взятие Берлина» и другими.

После прохождения военной службы в Германии и Латвии в 1955 году вернулся в родную деревню Балчиклы. Работал в пожарной части №11 в течение 33 лет. В 1989 году вышел на пенсию.

Сотрудники МЧС поздравили ветерана с днем рождения, пожелали ему крепкого здоровья и душевного тепла, заботы близких.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
