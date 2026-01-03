-9 °С
Общество
3 Января , 13:30

В Башкирии трудоустроили почти 80 процентов ветеранов СВО

Абсолютным приоритетом в минувшем году стала забота о бойцах и их близких, отметила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

Фото: Ленара Иванова ВК.

В республике действуют 54 меры поддержки, касающиеся всех сфер жизни. Почти 4 тысячи малышей из семей бойцов зачислены в детсады вне очереди, 20 тысяч ребят бесплатно посещали кружки, 10 тысяч человек получили психологическую помощь, 1,5 тыс. семей взяты на социальное сопровождение.

Домой уже вернулись 3 тыс. участников СВО, из них 77,8 процента трудоустроены. 203 ветерана и 193 члена семей бойцов прошли обучение по образовательным сертификатам. С 27 ветеранами спецоперации заключены соцконтракты, большая часть из них открыла свой бизнес.

Социальным обслуживанием на дому охвачены 1,5 тыс. членов семей бойцов и 128 ветеранов, 105 семьям с детьми предоставлялись няни. 74 участника СВО прошли реабилитацию по сертификатам.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
