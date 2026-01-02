В Уфе за помощью в течение суток обратились около трёх тысяч человек

Консультативная помощь понадобилась 990 гражданам. По поводу вызова экстренных служб обратились 1 262 человека, по жилищно-бытовым вопросам – 604 человека.

Поисково-спасательный отряд выезжал 4 раза: один — на оказание помощи больному, два — на вскрытие двери, один — для оказания помощи бригаде «03». Всего была оказана помощь трем жителям.

С 1 по 2 января произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали два человека.

За минувшие сутки в городе произошло три пожара, а с начала года — четыре.

Фото со страницы ВКонтакте УГЗ г. Уфы.