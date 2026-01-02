-19 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
2 Января , 18:55

В Уфе за помощью в течение суток обратились около трёх тысяч человек

За минувшие сутки в Единую дежурную диспетчерскую службу города Уфы по различным поводам поступило 2 856 обращений, сообщает Управление гражданской защиты столицы.

В Уфе за помощью в течение суток обратились около трёх тысяч человек
В Уфе за помощью в течение суток обратились около трёх тысяч человек

Консультативная помощь понадобилась 990 гражданам. По поводу вызова экстренных служб обратились 1 262 человека, по жилищно-бытовым вопросам – 604 человека.
Поисково-спасательный отряд выезжал 4 раза: один — на оказание помощи больному, два — на вскрытие двери, один — для оказания помощи бригаде «03». Всего была оказана помощь трем жителям.

С 1 по 2 января произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали два человека.

За минувшие сутки в городе произошло три пожара, а с начала года — четыре.

Фото со страницы ВКонтакте УГЗ г. Уфы.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru