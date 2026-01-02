В Башкирии обсудили меры защиты молодёжи от деструктивного контента

Эксперты по информационной безопасности, государственные служащие и общественники обсудили меры защиты детей и подростков от негативных влияний.

В частности, было предложено создать реестр «деструктивных» исполнителей, чья деятельность пропагандирует наркотики, насилие и разрушительные идеи. Эта инициатива согласуется с указом президента России об основах госполитики по сохранению и укреплению духовно‑нравственных ценностей. Документ акцентирует необходимость защиты молодого поколения от деструктивного воздействия и формирования позитивных ориентиров в обществе.

Участники мероприятия также подчеркнули, что большинство детей с раннего возраста активно пользуются интернетом и могут быть подвержены манипуляциям и вовлечению в опасные сообщества, такие как закрытые чаты с пропагандой экстремизма или наркотиков.

«В Год единства народов России особенно актуально подчеркнуть важность добрососедства, конструктивного взаимодействия и взаимопонимания народностей. В условиях современного информационного пространства наша республика остается под сильным воздействием внешних и внутренних угроз, особенно это касается подрастающего поколения. Именно по этой причине мы решили провести круглый стол, посвященный противодействию распространения деструктивного контента. Объединим усилия для укрепления общества и сохранения единства многонациональной России», – отметила председатель Общественной палаты Башкортостана Энже Ахмадуллина.

Для борьбы с этим создаются новые инструменты – от семантического анализа опасного контента до образовательных программ для родителей. В частности, уже разработан учебник "Молодежные девиации в руках цифровизации", а в ближайшее время выйдет пособие о так называемых "группах смерти".

На повестке дня также стоит усиление межведомственного взаимодействия между министерствами, силовыми структурами и общественными организациями. Планируется проводить регулярные встречи и разрабатывать конкретные меры для защиты молодого поколения в цифровой среде.

Круглый стол завершился договоренностью о дальнейшем сотрудничестве и создании системы мониторинга, которая поможет остановить распространение опасного контента и сохранить духовное здоровье подростков в эпоху цифровых технологий.

Фото пресс-службы ОП РБ.