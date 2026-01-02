-13 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
2 Января , 09:40

В Башкирии обсудили меры защиты молодёжи от деструктивного контента

В Общественной палате Башкортостана состоялся межрегиональный круглый стол на тему борьбы с деструктивным контентом.

В Башкирии обсудили меры защиты молодёжи от деструктивного контента
В Башкирии обсудили меры защиты молодёжи от деструктивного контента

Эксперты по информационной безопасности, государственные служащие и общественники обсудили меры защиты детей и подростков от негативных влияний.

В частности, было предложено создать реестр «деструктивных» исполнителей, чья деятельность пропагандирует наркотики, насилие и разрушительные идеи. Эта инициатива согласуется с указом президента России об основах госполитики по сохранению и укреплению духовно‑нравственных ценностей. Документ акцентирует необходимость защиты молодого поколения от деструктивного воздействия и формирования позитивных ориентиров в обществе.

Участники мероприятия также подчеркнули, что большинство детей с раннего возраста активно пользуются интернетом и могут быть подвержены манипуляциям и вовлечению в опасные сообщества, такие как закрытые чаты с пропагандой экстремизма или наркотиков.

«В Год единства народов России особенно актуально подчеркнуть важность добрососедства, конструктивного взаимодействия и взаимопонимания народностей. В условиях современного информационного пространства наша республика остается под сильным воздействием внешних и внутренних угроз, особенно это касается подрастающего поколения. Именно по этой причине мы решили провести круглый стол, посвященный противодействию распространения деструктивного контента. Объединим усилия для укрепления общества и сохранения единства многонациональной России», – отметила председатель Общественной палаты Башкортостана Энже Ахмадуллина.

Для борьбы с этим создаются новые инструменты – от семантического анализа опасного контента до образовательных программ для родителей. В частности, уже разработан учебник "Молодежные девиации в руках цифровизации", а в ближайшее время выйдет пособие о так называемых "группах смерти".

На повестке дня также стоит усиление межведомственного взаимодействия между министерствами, силовыми структурами и общественными организациями. Планируется проводить регулярные встречи и разрабатывать конкретные меры для защиты молодого поколения в цифровой среде.

Круглый стол завершился договоренностью о дальнейшем сотрудничестве и создании системы мониторинга, которая поможет остановить распространение опасного контента и сохранить духовное здоровье подростков в эпоху цифровых технологий.

Фото пресс-службы ОП РБ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru