ГАИ Башкирии напоминает о продлении водительских удостоверений

«При этом обращаться в Госавтоинспекцию не требовалось – продление происходило автоматически. Обращаем внимание, что действие водительского удостоверения, срок которого истек в указанный период, продлен на три года с даты его фактического истечения (указана в разделе «4b» водительского удостоверения) и повторно продлен не будет», – пояснил спикер.

Продление срока действия национальных российских водительских удостоверений не подразумевает исключения предоставления госуслуги по их выдаче и замене. В каждом случае обращения граждан на основе их личного волеизъявления государственная услуга будет им предоставлена в установленном порядке.

Выдача водительского удостоверения взамен ранее выданного документа производится без сдачи экзаменов.

Для получения водительского удостоверения в том числе и в случае его замены в связи с истечением срока действия, заявителю необходимо представить: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; водительское удостоверение (при наличии); медицинское заключение о наличии (или об отсутствии) у водителей (кандидатов в водители) транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами.

Также необходимо будет оплатить госпошлину в размере, установленном налоговым законодательством.

Фото ТГ-канала Владимира Севастьянова.