29 Декабря , 11:21

Волонтёры Учалинского района поддержали многодетную семью погибшего бойца

Учалинец Дамир Валиуллин погиб в зоне СВО, защищая Родину. Волонтеры штаба имени М. Шаймуратова совместно с сотрудниками фонда «Защитники Отечества» регулярно навещают близких Дамира — супругу и семерых детей.

Волонтеры привозят продукты и вещи, помогают в решении повседневных задач супруге бойца Лиане Талгатовне. Накануне Нового года дети получили подарки.

«Мы всегда вам рады, спасибо за вашу заботу и поддержку», — говорит жена бойца.

«Эти слова являются для нас наивысшей наградой и подтверждением того, что наша поддержка действительно необходима и важна. Мы стремимся донести до семей наших героев мысль о том, что они не одиноки. Республика, район и все мы готовы оказать им поддержку. Наша забота предполагает не разовую помощь, а системную поддержку семей участников СВО», — подчеркивает Айгуль Гибадатова, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Учалинском районе.

Фото: РИК «Единая Россия».

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
