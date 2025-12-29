Волонтёры Учалинского района поддержали многодетную семью погибшего бойца

Волонтеры привозят продукты и вещи, помогают в решении повседневных задач супруге бойца Лиане Талгатовне. Накануне Нового года дети получили подарки.

«Мы всегда вам рады, спасибо за вашу заботу и поддержку», — говорит жена бойца.



«Эти слова являются для нас наивысшей наградой и подтверждением того, что наша поддержка действительно необходима и важна. Мы стремимся донести до семей наших героев мысль о том, что они не одиноки. Республика, район и все мы готовы оказать им поддержку. Наша забота предполагает не разовую помощь, а системную поддержку семей участников СВО», — подчеркивает Айгуль Гибадатова, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Учалинском районе.

Фото: РИК «Единая Россия».