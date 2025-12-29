Радий Хабиров: «Если происходит авария, не пытайтесь скрыть»

В новогодние праздники коммунальные службы республики будут дежурить в усиленном режиме. Об этом на оперативном совещании в ЦУР РБ сообщила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

— Будут функционировать 233 аварийно-восстановительные бригады, 1 165 человек личного состава и 364 единицы специализированной техники, — доложила руководитель ведомства.

Также, по словам министра, круглосуточно будут работать диспетчерские службы.

В свою очередь, Радий Хабиров потребовал от глав муниципалитетов немедленно сообщать ему о возможных ЧП.

— Если происходит какая-то авария, просьба меня информировать, — заявил глава РБ. — Не пытайтесь скрыть, не дай бог, либо что. Меня информируйте, я могу оказать всяческую помощь, которая потребуется.

Фото: стоп-кадр трансляции ЦУР РБ.