Мурад Шафиков: В Башкирии общество, власть и бизнес — партнёры

Как известно, радикалы активно продвигали свою идеологию под видом защиты экологии. Зачастую, бизнес не готов был брать на себя социально-экологические обязательства, в результате возникало широкое общественное недовольство, которое использовалось внешними и внутренними деструктивными силами.

Для стабилизации ситуации региональные органы власти в 2024-2025 году выстроили эффективную стратегию взаимодействия между муниципальными администрациями, населением, собственниками и инвесторами. Как отметил наш эксперт, по итогам уходящего года можно отметить несколько моментов, которые касаются экологической повестки региона.

– Прежде всего, хотелось бы отметить, что в республике удалось выстроить эффективное взаимодействие между бизнесом, властью и общественными институтами. Яркий тому пример – проект геолого-разведочных работ ООО «Салаватское», который касается разведки месторождений меди в Абзелиловском районе. Авторы проекта профессионально отработали все спорные моменты, в итоге они были нивелированы. Хотя, как мы помним, поначалу высказывалось много беспокойств, в том числе, со стороны местных жителей и населения прилегающих районов.

Конечно, радикально настроенные деятели не преминули воспользоваться ситуацией. Поэтому были возбуждены административные и уголовные дела, но теперь в данном конфликте можно ставить точку.

Еще один действенный инструмент взаимодействия контрольно-надзорных органов и бизнеса – межправительственная комиссия по недропользованию, которая помогла нам сгладить очень острые и напряженные моменты в обществе, связанные с золотодобычей в Зауралье. Там у нас накопилось немало проблем, которые сейчас начинают решать.

Кроме того, буквально на днях наша республика вошла в пилотный проект по использованию отвалов в качестве «техногенных месторождений». Очень позитивный момент, поскольку «хвосты» (или отвалы) горно-обогатительных предприятий содержат огромное количество полезных фракций, их извлечение теперь экономически целесообразно, так как технологии значительно продвинулись вперед и позволят решить эту застарелую проблему нашего Зауралья.

Также следует отметить, что Башкирия стабильно числится в лидерах по эко-рейтингам. У нас очень активные граждане и благодаря им в республике сформировалось мощное экологическое сообщество. Жители активно участвуют в федеральных проектах. Например, «БумБатл» – Всероссийская акция по сбору макулатуры в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», «Сдаем батарейки» – общероссийская экологическая инициатива по раздельному сбору и утилизации использованных элементов питания, направленных на сбор ценных металлов и предотвращение загрязнения окружающей среды, а также в региональной акции «Шинная утилизация» в рамках нацпроекта «Экология».

И, конечно, нельзя не отметить ведущий институт общественных экологических инспекторов, который мы вывели в республике на новый качественный уровень. Работаем в этом направлении со студентами-экологами, которые получают высшее образование в республиканских вузах. Думаю, что это очень хороший задел для кадрового резерва природоохранных органов. И для самих студентов, которые не только на практике получают необходимые профессиональные навыки, но и приносят пользу Башкортостану.

