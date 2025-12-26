В Башкирии началась акция «С Новым годом, ветеран!»

— Забота о ветеранах — это одно из основополагающих направлений Народной программы партии «Единая Россия». Каждый ветеран заслуживает внимания и заботы. Акция «С Новым годом, ветеран!» — это прекрасный повод еще раз сказать им самое искреннее «спасибо»», — отметил руководитель РИК Руслан Насретдинов.

Среди получивших поздравление — ветеран Великой Отечественной войны Ахнаф Мазгаров, проживающий в Балтачевском районе. Будучи связистом, он дошел до самого Берлина, был удостоен медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За взятие Берлина».

— Ахнаф Мазгарович — это человек, чьи заслуги перед районом неоценимы. Он всю свою жизнь посвятил благородному делу воспитания подрастающего поколения. «Мы выражаем ему нашу искреннюю признательность и желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни», — сказал секретарь местного отделения партии, глава администрации Балтачевского района Ильгиз Субушев.

Фото: РИК «ЕР»