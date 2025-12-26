Министерство транспорта подвело итоги по ремонту мостов и дорог в Башкирии

Министр транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова отметила, что этот год, несмотря на экономические трудности, стал продуктивным для Башкирии. В республике открыли новую скоростную трассу М-12 «Восток», которая соединила Казань, Уфу и Екатеринбург.

– Это открывает новые возможности для Башкортостана, делает республику привлекательной для бизнеса и туристов, способствует росту экономики и интеграции в общероссийскую инфраструктуру, – добавила Любовь Минакова.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 10 мостов общей протяженностью более 1000 погонных метров, свыше 300 километров региональных дорог, из которых около 200 км составляют опорную дорожную сеть.

В этом году запустили движение по мосту через реку Ик вблизи Октябрьского. Работы здесь завершили на один год раньше запланированного срока. Этот мост ждали жители не только Башкортостана, но и Татарстана. Мост Дружбы, который соединяет две дружественные республики, уникален еще и тем, что находится на границе смены часовых поясов. Это означает, что, пересекая мост, вы попадаете из Татарстана в Башкортостан на два часа позже, а обратно — на два часа раньше.

В рамках проекта «Южные ворота» открыли движение по мосту через реку Белую в створе Воровского в Уфе. Это крупный и капиталоемкий объект, реализованный за счет инфраструктурных кредитов. В рамках капитального ремонта сохранили его исторический облик. Также в рамках этого проекта запустили движение по улице Пугачева, обеспечив транспортный коридор для жителей Кузнецовского затона Уфы, а также сел и деревень Зауфимья.

Всего в России по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на начало декабря введено в эксплуатацию 4,9 тыс. км федеральных и 10,1 тыс. км региональных и местных дорог.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.