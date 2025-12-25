В Башкирии отцам дадут оплачиваемый день на встречу новорождённого из роддома

Документ предусматривает дополнительные гарантии участникам СВО и членам их семей, инвалидам и работникам с семейными обязанностями, установление доплат наставникам молодежи. Красной нитью проходит корпоративный демографический стандарт, положения которого внедряются во все коллективные договоры в республике.



Работодатель вправе установить гибкий график работы при досрочном выходе работника из отпуска по уходу за ребенком, а также сотрудникам, имеющим детей дошкольного возраста.

Вводятся «мамины» и «папины» дни. Если в семье один ребенок до 14 лет, родитель может отдыхать один день в год с сохранением зарплаты, если детей двое и более — два дня.



В целом ряде случаев работнику предоставляется краткосрочный оплачиваемый отпуск на один день. Это 1 сентября у младшеклассников, призыв на военную службу близких родственников, получение аттестата в школе, свадьба самого работника или его детей, похороны близких родственников.

Кроме того, оплачиваемый день можно получить при успешной сдаче нормативов ГТО и при встрече отцом новорожденного из роддома.

Фото: Ленара Иванова ТГ.