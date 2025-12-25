-24 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
25 Декабря , 16:48

В Башкирии отцам дадут оплачиваемый день на встречу новорождённого из роддома

Отраслевое соглашение на ближайшие три года подписали минтруд и региональная организация Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ, сообщила в соцсетях министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

В Башкирии отцам дадут оплачиваемый день на встречу новорождённого из роддома
В Башкирии отцам дадут оплачиваемый день на встречу новорождённого из роддома

Документ предусматривает дополнительные гарантии участникам СВО и членам их семей, инвалидам и работникам с семейными обязанностями, установление доплат наставникам молодежи. Красной нитью проходит корпоративный демографический стандарт, положения которого внедряются во все коллективные договоры в республике.

Работодатель вправе установить гибкий график работы при досрочном выходе работника из отпуска по уходу за ребенком, а также сотрудникам, имеющим детей дошкольного возраста.

Вводятся «мамины» и «папины» дни. Если в семье один ребенок до 14 лет, родитель может отдыхать один день в год с сохранением зарплаты, если детей двое и более — два дня.

В целом ряде случаев работнику предоставляется краткосрочный оплачиваемый отпуск на один день. Это 1 сентября у младшеклассников, призыв на военную службу близких родственников, получение аттестата в школе, свадьба самого работника или его детей, похороны близких родственников.

Кроме того, оплачиваемый день можно получить при успешной сдаче нормативов ГТО и при встрече отцом новорожденного из роддома.

Фото: Ленара Иванова ТГ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru