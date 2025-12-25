-24 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
25 Декабря , 16:03

Мэр Стерлитамака на своём примере покажет, как круто быть многодетным

На вопрос о новом тренде — многодетных семьях — глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов ответил на пресс-конференции в мэрии города.

Мэр Стерлитамака на своём примере покажет, как круто быть многодетным
Мэр Стерлитамака на своём примере покажет, как круто быть многодетным

— Ситуация по рождаемости у нас в городе примерно сопоставима с ситуацией по республике и в целом по стране. Мы видим, что еще есть над чем работать. В администрации города очень много молодых людей, и мы их стимулируем, чтобы они становились родителями. У нас в семье один ребенок, есть к чему стремиться, и я обязательно хочу еще детей. Надо на своем примере показывать, что это здорово, круто — иметь большую дружную семью, — отметил мэр Стерлитамака.

На вопрос, где он собирается праздновать Новый год, Эмиль Шаймарданов ответил кратко: «С семьей».

Фото: Эмиль Шаймарданов ВК.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru