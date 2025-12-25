Мэр Стерлитамака на своём примере покажет, как круто быть многодетным

— Ситуация по рождаемости у нас в городе примерно сопоставима с ситуацией по республике и в целом по стране. Мы видим, что еще есть над чем работать. В администрации города очень много молодых людей, и мы их стимулируем, чтобы они становились родителями. У нас в семье один ребенок, есть к чему стремиться, и я обязательно хочу еще детей. Надо на своем примере показывать, что это здорово, круто — иметь большую дружную семью, — отметил мэр Стерлитамака.

На вопрос, где он собирается праздновать Новый год, Эмиль Шаймарданов ответил кратко: «С семьей».

Фото: Эмиль Шаймарданов ВК.