Проект гостиничного комплекса в Башкирии стал приоритетным инвестпроектом

Это позволит компании при реализации инициативы претендовать на получение земельного участка в аренду без торгов. При поддержке Корпорации развития, минпредпринимательства республики и администрации муниципалитета инвестор планирует создать гостиничный комплекс «Хутор» в Баймакском районе стоимостью 50 млн рублей.

— Башкортостан стремится сократить сроки прохождения инвесторами всех административных процедур и обеспечить комфортную реализацию проектов. Благодаря качественной и оперативной подготовке документов нашей командой компания успешно презентовала свой проект на «Инвестчасе» руководству Башкортостана. В результате данная инвестиционная инициатива получила статус «приоритетной», — отметил генеральный директор Корпорации развития Башкортостана Наиль Габбасов.

В рамках сопровождения проекта специалисты Корпорации провели анализ земельного участка на соответствие планируемому использованию, согласовали возможность техприсоединения объекта к инженерным сетям и его размещение с администрацией Баймакского района и минэкологии Башкортостана. Также проконсультировали инвестора по доступным мерам господдержки.

Появление новой локации направлено на повышение туристической привлекательности региона и улучшение инфраструктуры на территории Баймакского района.

Как сообщал ранее генеральный директор ООО «Континент» Венер Каекбердин, гостиничный комплекс будет находиться на берегу озера Талкас. Общая площадь застройки составит 1300 кв. м, а вместимость — до 100 человек.

Фото: пресс-служба правительства РБ.