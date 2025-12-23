Более 500 зимних горок подготовят к новогодним праздникам в Башкирии

В текущем сезоне на территории муниципалитетов планируется установить более 500 зимних горок. Из них 128 единиц являются поднадзорными объектами, все они поставлены на государственный учет. Остальные 380 — это преимущественно самодельные ледяные горки высотой до одного метра, которые не требуют обязательной регистрации.

Особое внимание уделяется технической исправности аттракционов. К зимнему сезону муниципалитетами закуплено 10 новых сертифицированных горок производства ООО «Цитадель» (г. Нефтекамск). Все поднадзорные горки должны проходить обязательное ежегодное техническое обследование.

«По состоянию на 22 декабря проверку технического состояния прошли 112 из 128 зимних горок. Работы на оставшихся 16 объектах в Бирске, Нефтекамске, Янауле и Уфимском районе планируется завершить до 24 декабря», — сообщил Урал Искандаров.

Для обеспечения безопасности также проведена подготовка персонала. В ноябре 55 операторов и администраторов прошли обучение по программе «Техническое содержание и безопасная эксплуатация зимних горок». К началу сезона все эксплуатанты укомплектовали штат обученными кадрами.

В период праздников надзорное ведомство продолжит мониторинг безопасности зимних горок. По всем вопросам их регистрации и эксплуатации организована горячая линия и онлайн-консультация по телефону: 8-800-347-70-00.

В завершение выступления Урал Искандаров обратился к жителям и гостям республики: «Призываем всех быть осмотрительными, соблюдать правила поведения и кататься только на специально оборудованных и проверенных горках».

Фото: скриншот трансляции оперативного совещания в правительстве РБ.