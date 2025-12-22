-18 °С
Марат Марданов: Единство — наш ответ на вызовы времени

Прямая линия с Владимиром Путиным вновь подтвердила: главная опора России в условиях внешнего давления и внутренних вызовов — единое многонациональное общество, сплоченное общей судьбой, ценностями и памятью. Такое мнение высказал директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры РБ Марат Марданов, комментируя традиционную предновогоднюю пресс-конференцию, которую глава государства дал 19 декабря.

— В условиях, когда Россия находится в центре глобальной информационной и военной конфронтации, такие форматы, как «Прямая линия», становятся опорой для устойчивости и доверия — между гражданином и государством, между народами и властью, между прошлым и будущим. Именно в этом — главная ценность и главный смысл прошедшей прямой линии, — считает Марат Марданов.

В повестку Прямой линии была органично вплетена тема единства народов России, которой будет посвящен следующий, 2026 год, отметил эксперт. Президент подчеркнул: поддержка языков, культур, традиций всех народов — не дань фольклору, а стратегическая политика укрепления государственности. Это полностью соответствует курсу, который Башкортостан ведет уже многие годы: от развития полилингвального образования и историко-культурных центров до поддержки национально-культурных автономий и совместных гуманитарных инициатив в условиях СВО. Не случайно именно Башкортостан и Татарстан привел в пример российский лидер, говоря о положительном опыте сосуществования людей разных национальностей и религий, на который смотрит весь мир.

— В целом прямая линия носила сигнальный характер. Внутренней аудитории транслируется установка на стабильность, контроль и продолжение выбранного курса. Внешним игрокам дается понять, что Россия готова к диалогу и миру, но не готова идти на уступки под давлением, — заключил Марат Марданов.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
