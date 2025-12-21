-18 °С
Эльвира Аиткулова: Опыт Башкирии заслуживает отдельного изучения

В ходе состоявшейся 19 декабря традиционной Прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией главы государства, Владимир Путин несколько раз упомянул о Башкортостане. Так, отвечая на вопрос журналиста из республики, он сказал: «Не сомневаюсь, что Башкортостан с его развитой технологической базой, промышленной базой сыграет нужную роль и добьется всех целей, которые перед собой ставит».

Комментируя событие, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова подчеркнула, что в Башкирии наработан положительный опыт и в ряде других сфер.

— Наряду с тем, что президент России очень высоко оценил роль нашей республики именно в развитии экономического потенциала страны и международных отношений, я бы отдельно отметила все, что связано с системой образования, потому что система профессионального образования, то, как она выстроена у нас в Башкортостане, требует, наверное, отдельного изучения и масштабирования, — рассказала она в беседе с журналистом «РБ». — Президент говорил, что сегодня выстраиваются отношения между работодателями и колледжами — в нашей республике это уже реализованная история. Мы видим, что те колледжи, которые вошли в «Профессионалитет», уже имеют своих индустриальных партнеров, и ведется очень большая работа по перезагрузке всей системы среднего профессионального образования. Работая в профильном комитете по просвещению, я представляю республику в Государственной Думе именно в этой части, и мы всегда очень детально обсуждаем эти вопросы для того, чтобы помочь колледжам развиваться дальше, принятые в этом году законы — тому пример.

И вторая большая тема программы «Итоги года с Владимиром Путиным» — это, конечно, сквозная тема специальной военной операции. Говоря об этом, президент затронул и тему следующего года, который объявлен Годом единства народов России. Это действительно основа всего, потому что наше единство — это залог нашей предстоящей победы, это безусловно, и поэтому мы все вместе работаем на то, чтобы в каждом регионе и по всей стране отношения между представителями разных этносов, разных конфессий были построены на взаимоуважении и доверии. И мы в нашей республике тоже видим, что та большая кропотливая системная работа, которая ведется на всех уровнях, дает свои результаты. Это и сформированный Совет по межнациональным отношениям при главе республики, это и сеть полилингвальных школ, сеть историко-культурных центров, фонд по развитию языка — все это способствует сохранению мира и согласия в регионе, не зря президент заявил, что весь мир смотрит на положительный опыт сосуществования людей разных национальностей, религий, который демонстрируют две соседние республики, Башкортостан и Татарстан.

Фото: со страницы Эльвиры Аиткуловой в ВК.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
