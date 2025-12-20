Руководитель ОНФ в Башкирии прокомментировал Прямую линию Владимира Путина

От жителей Башкирии поступило около 43 тысяч обращений, большинство из которых касалось социальной политики, рассказал он. Более 20 процентов вопросов было задано на темы здравоохранения, социальных и пенсионных выплат, общественного транспорта. Экономика, инфраструктура и благоустройство набрали по девять процентов. Руководитель регионального ОНФ также отметил, что большинство обратившихся - люди старше 56 лет.

«Все обращения будут обработаны и направлены в региональные и муниципальные органы власти. Народный фронт продолжит контролировать выполнение этих запросов и оценивать, насколько эффективно решаются вопросы, поднятые на Прямой линии с президентом», — подчеркнул Виталий Брыкин.

Напомним, в ходе состоявшейся вчера, 19 декабря, Прямой линии с главой государства была озвучена история Людмилы Орловой из Белорецка, которая несколько месяцев не могла получить награду своего погибшего на СВО сына. Благодаря волонтерам Народного фронта награда наконец была доставлена семье героя.

Фото: скрин прямого эфира