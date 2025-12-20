-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
20 Декабря , 15:54

Руководитель ОНФ в Башкирии прокомментировал Прямую линию Владимира Путина

Виталий Брыкин, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан, выразил свое мнение о состоявшихся 19 декабря «Итогов года с президентом Владимиром Путиным».

Руководитель ОНФ в Башкирии прокомментировал Прямую линию Владимира Путина
Руководитель ОНФ в Башкирии прокомментировал Прямую линию Владимира Путина

От жителей Башкирии поступило около 43 тысяч обращений, большинство из которых касалось социальной политики, рассказал он. Более 20 процентов вопросов было задано на темы здравоохранения, социальных и пенсионных выплат, общественного транспорта. Экономика, инфраструктура и благоустройство набрали по девять процентов. Руководитель регионального ОНФ также отметил, что большинство обратившихся - люди старше 56 лет.

«Все обращения будут обработаны и направлены в региональные и муниципальные органы власти. Народный фронт продолжит контролировать выполнение этих запросов и оценивать, насколько эффективно решаются вопросы, поднятые на Прямой линии с президентом», — подчеркнул Виталий Брыкин.

Напомним, в ходе состоявшейся вчера, 19 декабря, Прямой линии с главой государства была озвучена история Людмилы Орловой из Белорецка, которая несколько месяцев не могла получить награду своего погибшего на СВО сына. Благодаря волонтерам Народного фронта награда наконец была доставлена семье героя.

Фото: скрин прямого эфира

Автор: Артур СМОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru