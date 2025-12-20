-18 °С
Над старинным храмом Башкирии возведён и освящен крест

В селе Кананикольское Зилаирского района над Никольским храмом установлен и освящен крест.

Благословил церковь, село и всех тех, кто участвовал в этом событии, отец Дионисий из Хайбуллинского района. Значимо то, что событие произошло в День святого Николая Чудотворца, в честь которого в восемнадцатом веке поставлена церковь.

Крест возвышается над историческим зданием — объектом культурного наследия, памятником деревянного зодчества — Никольской церковью. Прихожане уверены: сделан важный шаг для восстановления храма и проведения в нем богослужений.

Над восстановлением храма всерьез задумались после приезда в Кананикольское группы архитекторов и реставраторов из Москвы во главе с Андреем Бодэ. Они провели необходимые реставрационные исследования и пришли к выводу, что храм «подлежит восстановлению».

После экспедиции специалистов по восстановлению деревянных храмов состоялась резюмирующая встреча в Уфе с представителями фонда «Кананикольск. Возрождение». На встрече был четко обозначен путь восстановления церкви, обозначены этапы этого пути, первый из которых состоялся — крест воздвигнут.

«В этом здании, где молились наши предки, до сих пор ощущается благоухание и умиротворение. Пусть Господь воздаст сторицей всем, участвующим в изготовлении креста и его возведении, за заботу о храме и любовь к нему», — поделились ощущениями прихожане возрождающегося храма.

Фото: фонд «Кананикольск. Возрождение».

Автор: Надежда ТЮНЁВА
