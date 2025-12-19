-18 °С
Общество
19 Декабря , 10:43

В Башкирии завершились комплексные кадастровые работы

Комплексные кадастровые работы выполнялись на федеральные средства в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных», сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

Башкирия вошла в число регионов, где работами был охвачен наибольший объем территорий.

— В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 93,5 тысячи объектов недвижимости, расположенных в 310 кадастровых кварталах. Исполнителем работ выступал региональный филиал Роскадастра, а наше ведомство обеспечивало контроль их качества. В ходе выборочных полевых проверок использовались современные геодезические приборы с точностью измерений до одного сантиметра, а также специализированное программное обеспечение для обработки геопространственных данных, — отметила замруководителя Управления Росреестра по РБ Эльзида Зайнетдинова.

Актуальные сведения о земельных участках и зданиях позволят муниципалитетам выстраивать обоснованную земельную и градостроительную политику. Для граждан это означает минимизацию споров, отсутствие необходимости оплачивать кадастровые работы и участвовать в судебных процессах. В ходе ККР также выявляются ранее не учтенные объекты, включая самовольные постройки.

Добавим, что комплексные кадастровые работы в республике в нынешнем году также проводились за счет средств республиканского и муниципальных бюджетов.

Информация о территориях, где такие работы пройдут в 2026 году, будет размещена на сайтах Росреестра, Роскадастра, минземимущества и органов местного самоуправления. Владельцы земельных участков получат уведомления в личном кабинете на портале госуслуг.

Фото: Управление Росреестра по РБ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
