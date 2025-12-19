Ирина Панькина: Россияне доверяют своему президенту

— В этом году на Прямую линию с президентом России поступило более трех миллионов обращений. Это лучше любых слов говорит о доверии наших людей Владимиру Владимировичу Путину, — подчеркнула Ирина Панькина.

Депутат отметила: в центре сегодняшнего общения жителей страны с главой государства были не только вопросы глобальной политики, но, в большей степени, благополучие каждой семьи. Президент четко обозначил приоритеты: готовность к миру на основе наших принципов, сохранение устойчивости экономики и финансовой системы страны, выполнение социальных обязательств. Для России и ее граждан это означает уверенность в завтрашнем дне.

— Для Башкортостана, региона с мощным промышленным и аграрным потенциалом, крайне важны озвученные темы поддержки бизнеса при налоговых изменениях и технологического развития. Уверена, наша республика, опираясь на свои силы и федеральную поддержку, успешно достигнет всех поставленных целей, — считает Ирина Панькина. — Особое внимание сегодня было уделено поддержке семьи. Предложения по продлению пособий и созданию условий для молодых семей — это прямой вклад в будущее страны.

— Главный посыл — это настрой на устойчивое развитие и защиту национальных интересов. Наша задача — приложить все усилия для реализации задач, озвученных президентом, — завершила она свою мысль.

Напомним, глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил Владимира Путина за высокую оценку возможностей Башкортостана, данную президентом в холе Прямой линии.

Фото: из личного архива Ирины Панькиной.