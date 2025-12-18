-18 °С
В Уфе снесли более 950 незаконных ларьков

На улицах столицы расположено 1 326 нестационарных торговых объектов — в два раза больше минимального показателя, сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник управления потребительского рынка Аскар Батталов.

Работа по упорядочению размещения ларьков и павильонов идет в городе уже четвертый год. Незаконные объекты выявляются и демонтируются. Уже снесено 952 незаконных ларька, из них 320 — в нынешнем году.

Лидером по сносу является Октябрьский район. С начала года здесь снесли 103 объекта — почти треть от общего количества. В Калининском районе демонтировано 63 ларька, в Советском — 55.

В то же время заключено 80 договоров на размещение объектов без торгов. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году.

В городе также действует 41 площадка для садоводов, места на них предоставляются бесплатно. В будущем году планируется обустроить еще пять таких площадок. Кроме того, отведено 12 площадок для проведения сельскохозяйственных ярмарок. С начала года в городе прошло 354 ярмарки.

Фото: Администрация Уфы.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
